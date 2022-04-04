Держали при -20 ℃ и морально давили: Денисова рассказала об издевательствах над военными с острова Змеиный

Держали при -20 ℃ и морально давили: Денисова рассказала об издевательствах над военными с острова Змеиный

Пленных украинцев на буксире доставили в Севастополь.

Украинских военных с острова Змеиный держали в плену в палаточном городке при - 20 ℃. У многих ребят диагностировали отморожение конечностей.

Об этом сообщила Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

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По словам омбудсмена, после захвата острова украинцев на буксире доставили в Севастополь. Их поселили в палатках на улице, после чего у многих ребят диагностировали отморожение конечностей.

"К ним относились как к заключенным, морально давили, а во время прогулок во дворе спускали собаку", – отметила Денисова.

Военнослужащие рассказали, что к ним приходили местные репортеры. Они требовали, чтобы украинцы рассказывали о "гуманной российской власти, которая организовала доставку пленных домой".

По словам Денисовой, представители РФ нарушили ст. 13 и ст. 26 Женевской конвенции. Она призвала комиссию ООН начать расследование нарушений прав человека.

Как сообщали в Офисе генпрокурора, в Киевской области самая плохая ситуация по поводу массовых убийств, совершенных российскими военными — в Бородянке. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, количество военных преступлений россиянами – чрезвычайно велико. Они выходят за пределы квалификаций.

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