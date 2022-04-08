Держали в плену двое суток: на Херсонщине оккупанты отпустили многодетную мать

Держали в плену двое суток: на Херсонщине оккупанты отпустили многодетную мать

О состоянии женщины пока ничего не известно.

В Херсонской области российские военные отпустили многодетную мать Венеру Куртбединову. Ее похитили и незаконно содержали в течение двух суток.

Об этом сообщил Крымскотатарский ресурсный центр на странице Facebook.

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О состоянии женщины пока ничего не известно.

Напомним, 6 апреля в Новоалексеевке Херсонской области российские военные провели "обыск" жилья и задержали многодетную мать. Женщину увезли в неизвестном направлении. Ее дома ждали шестеро детей, четверо – несовершеннолетние.

Ранее стало известно, что российские оккупанты в воскресенье, 3 апреля, во время мирного митинга в Каховке Херсонской области похитили по меньшей мере четырех человек. Где они сейчас находятся – неизвестно.

Российские военные сместили власть Каховки и назначили нескольких руководителей-коллаборантов.

Военными РФ сообщено, что руководить городом будет Филипчук Павел, руководитель полиции – Буховец Олег, руководитель КИУ "Водоканал" – Гаврилюк Олег.

Работникам горисполкома предложили сотрудничать с назначенными лицами, иначе все будут уволены.

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