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Держали в подвале, а потом убили: в Херсонской области нашли тело замученного мужчины

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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490
Время на прочтение
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Держали в подвале, а потом убили: в Херсонской области нашли тело замученного мужчины

В Херсонской области нашли тело замученного мужчины. Фото: Херсонская областная прокуратура.

В Херсонской области нашли тело замученного оккупантами мужчины.

На Херсонщине провели эксгумацию тела мужчины, погибшего от пыток оккупантов в одном из застенков областного центра.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.

По данным следствия, весной 2022 года во время временной оккупации Херсона военнослужащие РФ незаконно задержали местного жителя.

"Мужчину поместили в подвальное помещение здания, которое оккупанты обустроили для заключения и пыток граждан. По предварительным данным, в течение двух недель к нему применялись пытки, повлекшие смерть", — говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили место захоронения замученного мужчины и провели эксгумацию тела. При поверхностном осмотре выявлены признаки многочисленных повреждений, среди которых – переломанные ребра.

Тело мужчины направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, застенки в Украине были не случайностью, а частью тщательно продуманного плана России.

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Дата публикации
Просмотры
490
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