В Херсонской области нашли тело замученного оккупантами мужчины.
На Херсонщине провели эксгумацию тела мужчины, погибшего от пыток оккупантов в одном из застенков областного центра.
Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.
По данным следствия, весной 2022 года во время временной оккупации Херсона военнослужащие РФ незаконно задержали местного жителя.
"Мужчину поместили в подвальное помещение здания, которое оккупанты обустроили для заключения и пыток граждан. По предварительным данным, в течение двух недель к нему применялись пытки, повлекшие смерть", — говорится в сообщении.
В ходе досудебного расследования правоохранители установили место захоронения замученного мужчины и провели эксгумацию тела. При поверхностном осмотре выявлены признаки многочисленных повреждений, среди которых – переломанные ребра.
Тело мужчины направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Напомним, застенки в Украине были не случайностью, а частью тщательно продуманного плана России.
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