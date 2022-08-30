"Держали в яме, закапывали живым": СБУ установила личности россиян, которые пытали жителя Киевщины (видео)

Мужчине чудом удалось вырваться из плена во время контрнаступления ВСУ.

Служба безопасности Украины установила личности военных преступников РФ, которые пытали и пытались убить жителя Киевщины во время временной оккупации части региона.

Мужчина рассказал, как его забросили в яму, подвергали пыткам, а потом заживо начали закапывать. Когда он начал задыхаться, его откопали. У него были связаны руки и ноги и завязаны глаза. Затем мужчину забросили в другую яму и продержали около недели.

Несмотря на физические издевательства, потерпевшему удалось вырваться из плена при обстреле вражеских позиций в ходе контрнаступления ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным Службы безопасности, злоумышленниками оказались трое военных 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии из РФ:

Борисов Александр, 07.03.1999 г.р.,

Мадяев Райан, 06.06.2002 г.р.,

Сулайндзюга Максим, 25.08.1994 г.р.

Именно их оккупационная группировка активно участвовала в массовых убийствах и пытках гражданского населения Бучанского района в феврале-марте этого года.

Фото: СБУ

Установлено, что злоумышленники похитили мужчину и несколько дней пытали его. К потерпевшему применяли насилие и психологическое давление.

Когда мужчина вырывался из российского плена, захватчики открыли по нему огонь, в результате чего он получил огнестрельное ранение.

На основании собранных доказательств трем военным преступникам России сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Установлены данные и возможные места нахождения злоумышленников.

Продолжаются комплексные меры по привлечению их к ответственности за преступления против Украины.

Расследование проводили сотрудники Главного управления по противодействию системным угрозам управлению государством Службы безопасности совместно со следователями СБУ Киева и Киевской области при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Напомним, иностранные журналисты собственными глазами увидели застенку в Буче, которую устроили кафиры, чтобы пытать и убивать мирных горожан. На записи видно, что камера пыток в Буче была в темном подвальном помещении. До начала полномасштабного вторжения это было складское помещение в подвале кемпинга.

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