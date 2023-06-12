Держали за шею и таскали по асфальту: в Черкасской области мужчины в военной форме жестоко избили гражданского (видео)

Сейчас в областном ТЦК сжато комментируют информацию об инциденте, мол, выясняются обстоятельства.

После появления в соцесетях скандального видео, где в Черкасской области мужчины в военной форме и с автоматами жестоко избили гражданского, в Черкасском областном ТЦК сообщили ТСН.ua, что на 12 июня продолжается проверка этих обстоятельств.

На видеозаписи можно увидеть, как мужчину в шортах прижали к деревянному забору, один из военных держит его за шею, а другой ударил по голове. После этого гражданский потерял сознание, упал и ударился головой о землю. Автор видео утверждает, что событие имело место в Черкасской области, а мужчины в военной форме, якобы, представители военкомата.

В комментарии для ТСН.ua источники в полиции Черкасской области подтвердили, что инцидент с гражданским действительно имел место.

"Было два сообщения — от скорой и от посетителей заведения, но подробнее ситуацию могут прокомментировать в областном ТЦК", — сообщили в полиции.

В свою очередь пресс-секретарь Черкасского областного ТЦК Алина Кривошея рассказала ТСН.ua, что сейчас устанавливаются все обстоятельства.

"Сейчас выясняются обстоятельства, работают наши офицеры. Впоследствии сможем прокомментировать", — сообщила нам Алина Кривошея.

В Черкасской области мужчины в военной форме с оружием жестоко избили гражданского

Напомним, что работники ТЦК жестоко избили мужчину в Черкассах.

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