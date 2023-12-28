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Держать позиции удается тяжело: Гуменюк о боях на левобережье Херсона

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Держать позиции удается тяжело: Гуменюк о боях на левобережье Херсона

Танк. / Фото: Associated Press

ВСУ отразили ряд атак россиян.

На левобережье Херсонской области ситуация остается напряженной. Украинским Вооруженным силам тяжело удерживать позиции

Об этом рассказала начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Эспрессо".

"Все штурмы, которые применяет враг преимущественно пешие, с использованием пехоты. Однако, это происходит почти без поддержки бронированной техники. Она очень плотными рядами стоит сожжена вокруг этого рубежа и демонстрирует врагу что будет с ним, когда он продвинется немного дальше", — подчеркнула она.

За прошедшие сутки Силам обороны Украины удалось отразить 13 вражеских атак. Россияне понесли потери и отступили на позиции, с которых пришли.

"Предпочтительно атаки проводятся мясными штурмами бойцов типа роты "z", которые время от времени опрокидываются на наше направление. Поскольку техника больше нужна на восточном, Авдеевском направлении, — враг направляет ее туда", — подчеркнула она.

Напомним, аналитики Института изучения войны в своем отчете сообщили, что оккупанты продвинулись в Запорожской области и отразили позиции ВСУ. Это могло произойти после того, как украинские бойцы отошли на "более подходящие для обороны" позиции у Роботиного на зиму.

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Дата публикации
Просмотры
686
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