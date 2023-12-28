Держать позиции удается тяжело: Гуменюк о боях на левобережье Херсона

На левобережье Херсонской области ситуация остается напряженной. Украинским Вооруженным силам тяжело удерживать позиции

Об этом рассказала начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Эспрессо".

"Все штурмы, которые применяет враг преимущественно пешие, с использованием пехоты. Однако, это происходит почти без поддержки бронированной техники. Она очень плотными рядами стоит сожжена вокруг этого рубежа и демонстрирует врагу что будет с ним, когда он продвинется немного дальше", — подчеркнула она.

За прошедшие сутки Силам обороны Украины удалось отразить 13 вражеских атак. Россияне понесли потери и отступили на позиции, с которых пришли.

"Предпочтительно атаки проводятся мясными штурмами бойцов типа роты "z", которые время от времени опрокидываются на наше направление. Поскольку техника больше нужна на восточном, Авдеевском направлении, — враг направляет ее туда", — подчеркнула она.

Напомним, аналитики Института изучения войны в своем отчете сообщили, что оккупанты продвинулись в Запорожской области и отразили позиции ВСУ. Это могло произойти после того, как украинские бойцы отошли на "более подходящие для обороны" позиции у Роботиного на зиму.

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