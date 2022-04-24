Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Держат строй: украинские военные уничтожили 17 воздушных целей российских оккупантов

Дата публикации
Просмотры
22к
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Держат строй: украинские военные уничтожили 17 воздушных целей российских оккупантов

Associated Press

Противовоздушная оборона государства продолжает уничтожать врага.

23 апреля поражено 17 воздушных целей российских оккупантов. Военнотранспортная, истребительная, бомбардировочная, штурмовая авиация Воздушных Сил продолжает выполнение задач в воздушном пространстве Украины, поддерживает и прикрывает наземные войска, наносит огневые поражения по позициям российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в сообщении в Facebook.

А противовоздушная оборона государства продолжает уничтожать врага в воздухе.

Подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил и Сухопутных войск поразили девять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, три самолета и пять крылатых ракет.

Таким образом, по итогам суток 23 апреля поражено 17 воздушных целей:

  • 3 самолета (предварительно Су-34, Су-35, Су-25);
  • 5 крылатых ракет;
  • 9 БпЛА ОТР (предположительно "Орлан-10").

"Все будет Украина! Держим строй!", — говорится в сообщении.

Читайте также:

На Харьковщине украинские войска сбили два российских боевых вертолета противотанковым оружием

На Харьковщине украинские войска сбили два российских боевых вертолета противотанковым оружием

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация