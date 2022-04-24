Держат строй: украинские военные уничтожили 17 воздушных целей российских оккупантов

Противовоздушная оборона государства продолжает уничтожать врага.
23 апреля поражено 17 воздушных целей российских оккупантов. Военнотранспортная, истребительная, бомбардировочная, штурмовая авиация Воздушных Сил продолжает выполнение задач в воздушном пространстве Украины, поддерживает и прикрывает наземные войска, наносит огневые поражения по позициям российских оккупационных войск.
Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в сообщении в Facebook.
А противовоздушная оборона государства продолжает уничтожать врага в воздухе.
Подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил и Сухопутных войск поразили девять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, три самолета и пять крылатых ракет.
Таким образом, по итогам суток 23 апреля поражено 17 воздушных целей:
- 3 самолета (предварительно Су-34, Су-35, Су-25);
- 5 крылатых ракет;
- 9 БпЛА ОТР (предположительно "Орлан-10").
"Все будет Украина! Держим строй!", — говорится в сообщении.
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