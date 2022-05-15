Держатся из последних сил: на "Азовстали" около 600 раненых, 40 из них – в тяжелом состоянии

Держатся из последних сил: на "Азовстали" около 600 раненых, 40 из них – в тяжелом состоянии

Украинские защитники, держащие героическую оборону на мариупольском заводе "Азовсталь", находятся в крайне сложной ситуации.

На территории заблокированного оккупантами завода находятся около 600 раненых украинских защитников. Из них 40 – в очень тяжелом состоянии.

Об этом вечером 15 мая в эфире общенационального телемарафона сообщил командир 12 бригады Нацгвардии Денис Шлега.

По словам командира, бойцам катастрофически не хватает медикаментов. Украинские защитники даже отдали все свои индивидуальные аптечки в боевой госпиталь.

"Медикаментов и медицинских инструментов очень не хватает. Кто сейчас на передовых позициях – мы боремся, держимся, но у раненых ситуация тяжелая. Сейчас около 600 раненых, и около 40 человек – в очень тяжелом состоянии", – заявил он.

С утра на "Азовстале" снова начался вражеский штурм. Шлега подчеркнул, что украинские защитники держатся из последних сил. Без поддержки авиации и артиллерии у россиян не получается атаковать, поэтому враг постоянно ведет артообстрелы и атакует с воздуха.

"Мы страдает от всех видов боеприпасов, в частности… термические бомбы… Они утром работают артиллерией, танками, авиацией, а потом пытаются зайти. Бывает, заходят, закрепляются в каких-нибудь зданиях, но наши защитники потом их оттуда выбивают или не пускают вообще.

Да, на некоторых участках завода противник есть. Но это, скажем так, пока несущественно, и мы держимся. Но сами понимаете, что держимся уже из последних сил", – заявил Денис Шлега.

Ранее сообщалось, что российские военные обстреливают "Азовсталь" запрещенными зажигательными снарядами.

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