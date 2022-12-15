"Держиморда" времен Петра Первого": Залужный про методы ведения войны российского генерала Суровикина

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины указал на ошибки в отношении личного состава, которые допускается российским генералом Сергеем Суровикиным, который руководит ВС РФ в Украине".

Свои мнения на этот счет генерал Залужный высказал в интервью британскому изданию "The Economist".

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"При всем уважении к господину Суровикину, если посмотреть на него, то это обычный петровский полководец времен Петра Первого, скажем так, держиморда. Смотришь на него и понимаешь, что либо ты выполнишь поставленную задачу, либо тебя пошлют "на".. мы давно поняли, что это не работает, и особенно мы это осознали в 2014 году, когда командовать 21-летними лейтенантами пришли люди за 50-60. Конечно, у нас были свои держиморды, которые кулаками и бицепсами пытались наводить порядок, но в украинском армии это не выходит на 100%... Быть нормальным всегда можно. Быть нормальным значит оставаться человеком в любой ситуации – это самое главное", — сказал Залужный.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с Начальником Объединенного штаба ВС Франции. Стороны обсудили ситуацию на фронте.

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