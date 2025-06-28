ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
25k
Время на прочтение
1 мин

Держите дома средства от химической атаки: тревожное предупреждение власти

Украинцам советуют быть готовыми к любым угрозам, включая химические.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Химическая атака

Химическая атака / © pixabay.com

Украинцев позаботиться о собственной безопасности не только в контексте военной угрозы, но и с учетом возможных химических атак.

Об этом сообщил заместитель начальника Черкасской областной военной администрации Антон Царюк.

«Я бы рекомендовал каждому и каждому, вместе с тревожным чемоданчиком и аптечкой, иметь индивидуальные средства защиты от химических веществ», — заявил чиновник.

По словам Царюка, такие средства сегодня в свободном доступе, их можно приобрести как для взрослых, так и для детей. Инструкции по использованию легко найти, а правильная подготовка способна спасти жизнь.

Он подчеркнул, что в условиях современной войны и риска химического поражения защита от опасных веществ должна стать стандартным элементом базовой безопасности каждой семьи. Особенно важно учитывать потребности детей и пожилых людей, наиболее уязвимых.

Напомним, потенциально российские военные могут запускать до 1000 беспилотников Украины в одну ночь. Агрессорка Россия наращивает производство ударных БПЛА.

Уже в июне Россия выйдет на объем до 6000 единиц беспилотников разных типов, примененных для ударов по Украине.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie