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Держите дома средства от химической атаки: тревожное предупреждение власти
Украинцам советуют быть готовыми к любым угрозам, включая химические.
Украинцев позаботиться о собственной безопасности не только в контексте военной угрозы, но и с учетом возможных химических атак.
Об этом сообщил заместитель начальника Черкасской областной военной администрации Антон Царюк.
«Я бы рекомендовал каждому и каждому, вместе с тревожным чемоданчиком и аптечкой, иметь индивидуальные средства защиты от химических веществ», — заявил чиновник.
По словам Царюка, такие средства сегодня в свободном доступе, их можно приобрести как для взрослых, так и для детей. Инструкции по использованию легко найти, а правильная подготовка способна спасти жизнь.
Он подчеркнул, что в условиях современной войны и риска химического поражения защита от опасных веществ должна стать стандартным элементом базовой безопасности каждой семьи. Особенно важно учитывать потребности детей и пожилых людей, наиболее уязвимых.
Напомним, потенциально российские военные могут запускать до 1000 беспилотников Украины в одну ночь. Агрессорка Россия наращивает производство ударных БПЛА.
Уже в июне Россия выйдет на объем до 6000 единиц беспилотников разных типов, примененных для ударов по Украине.