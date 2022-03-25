"Держитесь подальше от ВСУ, если не хотите повторить трагические судьбы своих коллег": Зеленский предупредил предателей из Крыма

"Держитесь подальше от ВСУ, если не хотите повторить трагические судьбы своих коллег": Зеленский предупредил предателей из Крыма

Зеленский напомнил о больших потерях оккупантов, которые на сегодняшний день составляют более 16 тысяч солдат.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил предателей из оккупированного Крыма, перешедших на сторону России, о трагической судьбе, которая ожидает их на украинской земле.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 25 марта.

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"Хочу предупредить всех изменников Украины, которые перешли на сторону врага в Крыму еще несколько лет назад. Вы же переходили, потому что думали, что будете жить лучше, а не потому, что хотите повторить трагическую судьбу своих коллег, погибших на тех кораблях или еще где-то на земле или море Украины. Ну так и живите, а это значит, держитесь подальше от наших городов и от нашей армии", — сказал Зеленский.

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