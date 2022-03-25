"Держу ухо востро": Лукашенко заявил, что Беларусь в войну можно втянуть только одним способом

В Генштабе сообщили, что существует большая угроза привлечения к войне против Украины вооруженных сил Беларуси.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал условия, при которых его страна может присоединиться к России в войне против Украины.
Об этом пишет Belta.
"А нас в войну можно втянуть только одним способом: если против начнется агрессия, если против нас начнут воевать. Поэтому я держу ухо остро. Когда я это читаю, я вызываю военных: Доложите, что происходит на северо-западе, что на западе? Все ли мы видим? Мобилизовали ли мы все? Разведка как работает?" – заявил Лукашенко.
Напомним, что в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты перебрасывают в Беларусь новых военных. Также существует большая угроза привлечения к войне против Украины вооруженных сил Беларуси.
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