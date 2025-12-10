Дерзкая спецоперация "Паутина" могла провалиться: WSJ раскрыло новые подробности

Артем и Екатерина Тимофеевы — участники спецоперации «Паутина»

Благодаря свидетельствам участников спецоперации СБУ «Паутина» стали известны новые подробности о ней. Это была масштабная атака дронами на военные аэродромы в России, во время которой были уничтожены или повреждены десятки самолетов.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как описывается в статье, все началось с того, что российский дальнобойщик в панике позвонил логисту Артему Тимофееву — украинцу, который долгое время жил в России. Во время движения сдвинулась крыша кабины грузовика, внезапно открыв скрытый груз. Смущенный водитель кричал в телефон: «Под крышей дроны».

Тимофеев притворился, что ничего не понимает, хотя именно он был ключевым агентом Службы безопасности Украины, который действовал в России.

В Киеве в этот момент внимательно следили за ситуацией: если бы водитель заподозрил что-то и сообщил о находке, операция оказалась бы под угрозой. Ему срочно придумали правдоподобное объяснение — якобы это охотничьи кабины с дронами для слежения за животными. Вскоре водитель прислал фото: крыша снова была на месте, и миссия продолжалась дальше.

Схема расположения дронов в грузовике / © Wall Street Journal

Как действовала «Паутина»?

СБУ выстроила сложную транспортную сеть для доставки в Россию сотен дронов и восьми сборных кабин, замаскированных под домики. Грузы попадали через границу, используя коррупционные лазейки российской таможни. Сборку компонентов уже на территории РФ осуществляли сам Тимофеев и его жена.

Кабины оборудовали солнечными батареями и аккумуляторами, а дроны — средствами связи, что позволяло управлять ими из Киева. Лишь несколько участников знали полный масштаб операции.

В конце мая пять грузовиков разъехались разными маршрутами по России. А 1 июня более сотни дронов одновременно поднялись в воздух и нанесли удары по четырем российским аэродромам. За час операторы из Украины смогли уничтожить или повредить десятки самолетов. По оценкам СБУ, был поражен 41 самолет, а более 10 — полностью уничтожены.

Тимофеевы — семья-центр операции

Артем и Екатерина Тимофеевы — выходцы из Украины, которые после экономического кризиса 2014 года переехали в Россию. Хорошо владея языком и имея российские паспорта, они не вызывали подозрений. Перед началом операции супругов тайно привезли во Львов и проверили на полиграфе.

В Челябинске Артем создал логистическую фирму, нанимал водителей, обустроил склад и незаметно курировал запуск «Паутины». Сами водители даже не догадывались, что именно перевозят.

После атаки российские силовики объявили Тимофеева в розыск — но уже поздно. За несколько дней до активной фазы операции он и Екатерина выехали в Казахстан под предлогом туристической поездки, забрав с собой только самое необходимое — включая своего шотландского прямоухого кота и собаку породы ши-цу.

Артем и Екатерина Тимофеевы

Напомним, 1 июня 2025 года СБУ провела историческую и уникальную спецоперацию «Паутина», которая готовилась более полутора лет. Одновременно были нанесены удары по четырем военным аэродромам РФ: «Белая», «Дягилево», «Оленья» и «Иваново». Благодаря этому было поражено более 40 единиц стратегической авиации врага, включая самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50, стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-22М3. На аэродроме «Оленья» уничтожены крылатые ракеты Х-101, которые готовили для ударов по Украине. В целом поражение снизило потенциал российского воздушного флота на 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных базах.