- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 1691
- Время на прочтение
- 3 мин
Дерзкая спецоперация "Паутина" могла провалиться: WSJ раскрыло новые подробности
The Wall Street Journal раскрыло детали операции «Паутина». Ключевым звеном стал украинский логист Артем Тимофеев, который на территории РФ незаметно курировал запуск «Паутины».
Благодаря свидетельствам участников спецоперации СБУ «Паутина» стали известны новые подробности о ней. Это была масштабная атака дронами на военные аэродромы в России, во время которой были уничтожены или повреждены десятки самолетов.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Как описывается в статье, все началось с того, что российский дальнобойщик в панике позвонил логисту Артему Тимофееву — украинцу, который долгое время жил в России. Во время движения сдвинулась крыша кабины грузовика, внезапно открыв скрытый груз. Смущенный водитель кричал в телефон: «Под крышей дроны».
Тимофеев притворился, что ничего не понимает, хотя именно он был ключевым агентом Службы безопасности Украины, который действовал в России.
В Киеве в этот момент внимательно следили за ситуацией: если бы водитель заподозрил что-то и сообщил о находке, операция оказалась бы под угрозой. Ему срочно придумали правдоподобное объяснение — якобы это охотничьи кабины с дронами для слежения за животными. Вскоре водитель прислал фото: крыша снова была на месте, и миссия продолжалась дальше.
Как действовала «Паутина»?
СБУ выстроила сложную транспортную сеть для доставки в Россию сотен дронов и восьми сборных кабин, замаскированных под домики. Грузы попадали через границу, используя коррупционные лазейки российской таможни. Сборку компонентов уже на территории РФ осуществляли сам Тимофеев и его жена.
Кабины оборудовали солнечными батареями и аккумуляторами, а дроны — средствами связи, что позволяло управлять ими из Киева. Лишь несколько участников знали полный масштаб операции.
В конце мая пять грузовиков разъехались разными маршрутами по России. А 1 июня более сотни дронов одновременно поднялись в воздух и нанесли удары по четырем российским аэродромам. За час операторы из Украины смогли уничтожить или повредить десятки самолетов. По оценкам СБУ, был поражен 41 самолет, а более 10 — полностью уничтожены.
Тимофеевы — семья-центр операции
Артем и Екатерина Тимофеевы — выходцы из Украины, которые после экономического кризиса 2014 года переехали в Россию. Хорошо владея языком и имея российские паспорта, они не вызывали подозрений. Перед началом операции супругов тайно привезли во Львов и проверили на полиграфе.
В Челябинске Артем создал логистическую фирму, нанимал водителей, обустроил склад и незаметно курировал запуск «Паутины». Сами водители даже не догадывались, что именно перевозят.
После атаки российские силовики объявили Тимофеева в розыск — но уже поздно. За несколько дней до активной фазы операции он и Екатерина выехали в Казахстан под предлогом туристической поездки, забрав с собой только самое необходимое — включая своего шотландского прямоухого кота и собаку породы ши-цу.
Напомним, 1 июня 2025 года СБУ провела историческую и уникальную спецоперацию «Паутина», которая готовилась более полутора лет. Одновременно были нанесены удары по четырем военным аэродромам РФ: «Белая», «Дягилево», «Оленья» и «Иваново». Благодаря этому было поражено более 40 единиц стратегической авиации врага, включая самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50, стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-22М3. На аэродроме «Оленья» уничтожены крылатые ракеты Х-101, которые готовили для ударов по Украине. В целом поражение снизило потенциал российского воздушного флота на 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных базах.