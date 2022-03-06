"Дерзость агрессора – это четкий сигнал для Запада": Зеленский настаивает, что санкций против РФ недостаточно

По словам президента, там не почувствовали, что мир хочет остановить эту войну.
Дерзость агрессора — это четкий сигнал для Запада, что примененных санкций против РФ недостаточно, потому что там не поняли, не увидели, не почувствовали, что мир решительный, действительно стремится остановить эту войну.
Об этом в воскресенье, 6 марта, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.
"Вы не скроетесь от этой реальности, новых убийств в Украине. Многие говорили о гуманитарных коридорах, ежедневно говорили о возможности для людей выйти из тех городов, куда пришла РФ, российские военные. Я благодарен каждому украинцу и каждой украинке, которые остаются даже в окружении, чтобы защищать наши города, нашу свободу. Но есть люди, которым действительно нужно выйти, которые не могут остаться, и мы слышали обещание, что гуманитарные коридоры будут. Их нет", — отметил он.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к своим коллегам из стран Евросоюза и G-7 с просьбой ввести очередные санкции против России, чтобы остановить ее агрессию. Министр будет работать с каждой страной, чтобы эти новые санкции были применены.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков – 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.