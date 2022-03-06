"Дерзость агрессора – это четкий сигнал для Запада": Зеленский настаивает, что санкций против РФ недостаточно

"Дерзость агрессора – это четкий сигнал для Запада": Зеленский настаивает, что санкций против РФ недостаточно

По словам президента, там не почувствовали, что мир хочет остановить эту войну.

Дерзость агрессора — это четкий сигнал для Запада, что примененных санкций против РФ недостаточно, потому что там не поняли, не увидели, не почувствовали, что мир решительный, действительно стремится остановить эту войну.

Об этом в воскресенье, 6 марта, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

"Вы не скроетесь от этой реальности, новых убийств в Украине. Многие говорили о гуманитарных коридорах, ежедневно говорили о возможности для людей выйти из тех городов, куда пришла РФ, российские военные. Я благодарен каждому украинцу и каждой украинке, которые остаются даже в окружении, чтобы защищать наши города, нашу свободу. Но есть люди, которым действительно нужно выйти, которые не могут остаться, и мы слышали обещание, что гуманитарные коридоры будут. Их нет", — отметил он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к своим коллегам из стран Евросоюза и G-7 с просьбой ввести очередные санкции против России, чтобы остановить ее агрессию. Министр будет работать с каждой страной, чтобы эти новые санкции были применены.