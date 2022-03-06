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"Дерзость агрессора – это четкий сигнал для Запада": Зеленский настаивает, что санкций против РФ недостаточно

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"Дерзость агрессора – это четкий сигнал для Запада": Зеленский настаивает, что санкций против РФ недостаточно

president.gov.ua

По словам президента, там не почувствовали, что мир хочет остановить эту войну.

Дерзость агрессора — это четкий сигнал для Запада, что примененных санкций против РФ недостаточно, потому что там не поняли, не увидели, не почувствовали, что мир решительный, действительно стремится остановить эту войну.

Об этом в воскресенье, 6 марта, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

"Вы не скроетесь от этой реальности, новых убийств в Украине. Многие говорили о гуманитарных коридорах, ежедневно говорили о возможности для людей выйти из тех городов, куда пришла РФ, российские военные. Я благодарен каждому украинцу и каждой украинке, которые остаются даже в окружении, чтобы защищать наши города, нашу свободу. Но есть люди, которым действительно нужно выйти, которые не могут остаться, и мы слышали обещание, что гуманитарные коридоры будут. Их нет", — отметил он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к своим коллегам из стран Евросоюза и G-7 с просьбой ввести очередные санкции против России, чтобы остановить ее агрессию. Министр будет работать с каждой страной, чтобы эти новые санкции были применены.

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Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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