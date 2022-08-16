Десантная угроза Одессе почти нейтрализована из-за ограниченной эффективности флота РФ — британская разведка

Черноморский флот РФ скрывается у побережья Крыма после серии потерь.

После серии больших потерь в Черном море российский флот испытывает трудности с эффективностью контроля. Десантная угроза Одессе фактически нейтрализована.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"Ограниченная эффективность Черноморского флота подрывает общую стратегию вторжения России, морская угроза Одессе в настоящее время в значительной степени нейтрализована. Это значит, что Украина может отвернуть ресурсы, чтобы оказывать давление на сухопутные войска России в другом месте", — говорится в сообщении.

Надводные корабли Черноморского флота России продолжают занимать оборонительную позицию. Патрулирование, как правило, ограничивается акваторией в пределах видимости крымского побережья.

"Это контрастирует с повышенной активностью российских военно-морских сил в других морях, типичной для этого времени года", — сообщает Минобороны.

По данным британской разведки, Черноморский флот продолжает использовать крылатые ракеты большой дальности для поддержки наземных наступлений, но в настоящее время испытывает трудности с эффективностью контроля над морем. Он потерял свой флагман, крейсер "Москва", значительную часть боевых самолетов морской авиации и потерял контроль на острове Змеиный.

Напомним, Беларусь стягивает к границе с Украиной танки, полевые кухни и перевозит солдат — детали.

Читайте также: