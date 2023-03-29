Десантники 95-й бригады из ПТРК Стугна-П эффектно уничтожили два российских вертолета Ка-52 (видео)

Стоимость одного вертолета Ка-52 "Аллигатор" достигает 16 миллионов долларов США.

Украинские воины из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили два новейших российских вертолета Ка-52 "Аллигатор" из противотанкового ракетного комплекса украинского производства "Скиф/Стугна-П".

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Соответствующее видео было опубликовано в социальной сети.

"95-я ДШВ отработала по установке "Скиф" 2 вертолета Ка-52, которые каждый день нас кошмарили. Респект ребятам! От души", — говорится в комментарии к публикации.

Отметим, что стоимость одного вертолета Ка-52 "Аллигатор" достигает 16 миллионов долларов США.

Напомним, ранее сообщалось, что с 24 февраля 2022-го по 29 марта 2023-го ВСУ уничтожили 172 340 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 610 военных.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинские военные уничтожили более 1500 российских беспилотников "Орлан-10", которые являются самыми распространенными в РФ дронами оперативно-тактического уровня.

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