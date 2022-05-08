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Десантники и артиллеристы ВСУ уничтожили военную технику вместе с оккупантами: мощное видео

Десантники и артиллеристы ВСУ уничтожили военную технику вместе с оккупантами: мощное видео

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Десантники и артиллеристы ВСУ уничтожили военную технику вместе с оккупантами: мощное видео

ФОТО: скрин з відео

Украинские силы продолжают уничтожать технику РФ и самих кафиров.

Воины Десантно-штурмовых войск ВС Украины ежедневно наносят существенные потери российским оккупантам.

Об этом сообщает Служба по связям с общественностью Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

На видео зафиксировано, как артиллеристы Сухопутных войск во взаимодействии с десантниками наносят сокрушительный удар российским оккупантам – уничтожая их вместе с военной техникой.

Напомним, кафиры продолжают убивать своих же "товарищей". В Запорожском направлении они применили тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" против своих позиций. После удара от оккупантов не осталось и следа – сгорели дотла на украинской земле.

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