Десантники из 81-й бригады показали, как точно подбили российский танк из Javelin (мощное видео)

Украинские защитники обещают и дальше уничтожать вражескую технику, которая будет разъезжать нашим государством.

Десантники 81-й аэромобильной бригады, участвующей в боевых действиях на востоке, с помощью переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin подбили российский танк.

Видео ювелирной работы опубликовала пресс-служба бригады на официальной странице в ФБ.

"Еще одна короткая история о российском танке, который проиграл игру в догонялки украинской ракетке, уже ждет вашего просмотра. А мы дальше охоты. Рожденные побеждать", — подписали военные кадры.

Напомним, как сообщил 2 апреля руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский, российское наступление на Донецком направлении немного стихло. Оккупанты отступили с некоторых позиций в этом направлении.

Самыми горячими, по данным Генштаба, по состоянию на 2 апреля остаются бои за районы населенных пунктов Бахмут, Авдеевка и Марьинка. Россияне продолжают наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки было отбито более 70 атак противника на указанных направлениях.

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