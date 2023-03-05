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Десантники показали, как уничтожают врага дронами и рассказали секреты своей тактики

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
712
Время на прочтение
2 мин
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Десантники показали, как уничтожают врага дронами и рассказали секреты своей тактики

Десантники показали, как уничтожают врага с помощью ударных дронов и рассказали "секреты" своей тактики.

Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины ведут активные оборонные действия, нанося врагу тяжелые потери с помощью ударных БПЛА.

Соответствующее видео показали украинские десантники в Telegram.

На видео видно, как с помощью дрона маруновые береты из Николаева уничтожают пехоту и бронетехнику противника.

"Сначала наша аэроразведка обнаруживает противника, а затем начинает наносить огненное поражение, сбрасывая боеприпасы", – рассказал начальник разведки одного из подразделений.

Однако, по словам офицера, относительно поражения бронированной техники действует другая схема.

"Мы применяем БПЛА для того, чтобы уничтожить поврежденную, но не уничтоженную технику. Это делается для того, чтобы враг не смог ее эвакуировать, отремонтировать и вернуть в строй", — добавили в ДШВ.

Напомним, ранее десантники 79-й бригады ДШВ ВСУ показали, как успешно отразили атаки противника под Марьинкой. Тогда враг прибег к ночному штурму позиций маруновых беретов из Николаева. Такими действиями враг пытался застать николаевских десантников врасплох. Впрочем, разведка вовремя обнаружила противника, и бойцы приняли бой.

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Дата публикации
Просмотры
712
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