Десантники сняли на видео, как с ПЗРК "Перун" сбили два беспилотника оккупантов

Украинские десантники сбили два российских многоцелевых беспилотных авиационных комплекса "Орлан-10".
Вражеские воздушные цели удалось уничтожить из ПЗРК "Перун".
Об этом сообщили в командовании украинских Десантно-штурмовых войск, опубликовав соответствующую видеозапись.
"На видео зафиксировано применение современного переносного зенитно-ракетного комплекса "Перун" военнослужащими подразделений противовоздушной обороны 95 отдельной десантно-штурмовой бригады и представителей территориальной обороны", – говорится в сообщении.
В ДШВ уточнили, что недавно благодаря слаженной работе в одном из районов ведения боевых действий бойцы "навсегда приземлили" два комплекса "Орлан-10".
Напомним, в течение предыдущих суток, 18 мая, украинские военные уничтожили 14 российских беспилотников и один самолет.
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