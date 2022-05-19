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Десантники сняли на видео, как с ПЗРК "Перун" сбили два беспилотника оккупантов

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Десантники сняли на видео, как с ПЗРК "Перун" сбили два беспилотника оккупантов

Скриншот с видео

Украинские десантники сбили два российских многоцелевых беспилотных авиационных комплекса "Орлан-10".

Вражеские воздушные цели удалось уничтожить из ПЗРК "Перун".

Об этом сообщили в командовании украинских Десантно-штурмовых войск, опубликовав соответствующую видеозапись.

"На видео зафиксировано применение современного переносного зенитно-ракетного комплекса "Перун" военнослужащими подразделений противовоздушной обороны 95 отдельной десантно-штурмовой бригады и представителей территориальной обороны", – говорится в сообщении.

В ДШВ уточнили, что недавно благодаря слаженной работе в одном из районов ведения боевых действий бойцы "навсегда приземлили" два комплекса "Орлан-10".

Напомним, в течение предыдущих суток, 18 мая, украинские военные уничтожили 14 российских беспилотников и один самолет.

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