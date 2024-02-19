Десантники уничтожили базу окупантов — РЭБ, склад дронов и оккупанты стали пеплом (видео)

Артиллеристы 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины уничтожили базу окккупантов, в результате чего сгорели вражеские средства РЭБ, склад дронов, несколько автомобилей и около десятка россиян.

Видео опубликовали Десантно-штурмовые войска ВС.

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"Артиллеристы 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины уничтожили базу окупантов. В частности, серия из пяти точных выстрелов превратила в пепелище средства радио-электронной борьбы, склад дронов и несколько автомобилей. Под мостом, который россияне использовали, как тайник, бесславно погибло почти десяток российских окупантов, пятеро были ранены. Удар был настолько мощным, что российские паблики рассказывали о нем несколько дней", — говорится в сообщении.

Десантники уничтожили базу окупантов - РЭБ, состав дронов и авто стали пеплом

Напомним, как пишет NYT, российские оккупанты сразу наступают на нескольких направлениях.

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