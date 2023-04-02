Десантники уничтожили подразделение россиян и заняли боевые позиции врага (видео)

Военные Десантно-штурмовые войск ВСУ на одном из направлений ликвидировали подразделение российских захватчиков и заняли их боевые позиции.

Пресс-служба ДШВ показала, как происходила зачистка вражеских позиций.

"Воины 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины уничтожили подразделение оккупантов и заняли их боевые позиции в одном из направлений", — говорится в сообщении.

По словам бойца ДШУ, во время штурма было ликвидировано 11 оккупантов.

Напомним, командир роты 92-й отдельной механизированной бригады Юрий Федоренко рассказал, что ВСУ удалось разгромить некоторые подразделения оккупантов на 50-70%. Теперь враг пытается доукомплектовать эти подразделения с недостаточным уровнем подготовки.

Читайте также: