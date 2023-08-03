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Десантники уничтожили пункт аэроразведки РФ на Лиманском направлении: момент попал на видео

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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Десантники уничтожили пункт аэроразведки РФ на Лиманском направлении: момент попал на видео

Десантники уничтожили пункт аэроразведки РФ на Лиманском направлении / Фото: Associated Press

Вместе с пунктом вражеской аэроразведки удалось ликвидировать и его оператора.

Украинские защитники уничтожили российский пункт аэроразведки на Лиманском направлении.

Соответствующее видео показали пограничники.

"Украинские защитники уничтожили пункт аэроразведки оккупационных войск на Лиманском направлении. Место запуска вражеских дронов обнаружили пограничники. Информацию об объекте передали собратьям из ДШВ, те в свою очередь отработали по нему артой... Как бонус – ликвидированный оператор", — рассказали в ГПСУ.

ВСУ уничтожили пункт аэроразведки на Лиманском направлении: видео

ВСУ уничтожили пункт аэроразведки на Лиманском направлении: видео

Напомним, ранее украинские воины показали кадры, как ударили по российским оккупантам на острове Джарилгач на Херсонщине. Там россияне собирались сделать свою военную базу, однако у украинских HIMARS были другие планы.

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Дата публикации
Просмотры
1326
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