Десантники уничтожили пункт аэроразведки РФ на Лиманском направлении: момент попал на видео

Украинские защитники уничтожили российский пункт аэроразведки на Лиманском направлении.

Соответствующее видео показали пограничники.

"Украинские защитники уничтожили пункт аэроразведки оккупационных войск на Лиманском направлении. Место запуска вражеских дронов обнаружили пограничники. Информацию об объекте передали собратьям из ДШВ, те в свою очередь отработали по нему артой... Как бонус – ликвидированный оператор", — рассказали в ГПСУ.

ВСУ уничтожили пункт аэроразведки на Лиманском направлении: видео

Напомним, ранее украинские воины показали кадры, как ударили по российским оккупантам на острове Джарилгач на Херсонщине. Там россияне собирались сделать свою военную базу, однако у украинских HIMARS были другие планы.

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