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Десантники уничтожили три российских беспилотника (видео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
272
Время на прочтение
1 мин
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Десантники уничтожили три российских беспилотника (видео)

Фото: скриншот с видео

Украинские военные продолжают ликвидировать оккупантов и военную технику армии Российской Федерации.

Украинские военные бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ, которые дислоцируются в Донецкой области, во взаимодействии с подразделениями противовоздушной обороны Сухопутных войск сбили три вражеских беспилотника.

Об этом сообщили в Telegram-канале ДШВ ВСУ

"Военнослужащие 81 отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск во взаимодействии с подразделениями противовоздушной обороны Сухопутных войск Вооруженных сил Украины продолжают успешно уничтожать средства воздушного нападения противника. В частности, в этот день были успешно сбиты три разведывательных беспилотных летательных аппарата разных типов", - говорится в сообщении.

Потери России в войне против Украины

С начала полномасштабного вторжения и по состоянию на 4 февраля Россия потеряла на войне против Украины уже около 130 590 солдат.

На днях в Сети появилось видео, как контрразведчики СБУ из дрона ликвидировали группу оккупантов.

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Дата публикации
Просмотры
272
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