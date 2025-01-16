Десантники ВСУ захватили в плен почти 30 оккупантов на Курщине: подробности операции

Всем раненым была оказана первая медицинская помощь от украинских военных.

Украинские десантники вместе со смежными подразделениями взяли в плен 27 военнослужащих Вооруженных сил РФ в Курской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Задержанные россияне — офицеры, сержанты и солдаты из мотострелковых подразделений, морской пехоты, воздушно-десантных войск и других воинских частей. Они представляют разные регионы России и оккупированный город Севастополь.

Оказавшись в тяжелейшей боевой ситуации, военные РФ добровольно сложили оружие, что позволило им избежать гибели.

"Призываем и других солдат войск российской федерации – не сопротивляться и сдаваться в плен! Украинские военные придерживаются всех норм Международного гуманитарного права, и не уничтожают тех, кто решил добровольно сложить оружие", – говорится в сообщении.

27 российских военных в плену: как украинские десантники проводили операцию в Курской области

Напомним, во время очередной операции пограничники батальона "Шквал" задержали российского военнослужащего, который имеет три судимости и провел около восьми лет в тюрьме.

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