Десантники взяли в плен итальянского пиццайоло, воевавшего на стороне РФ: подробности

Наши бойцы продолжают добросовестно защищать страну и уничтожать врага.
Вблизи Купянска взяли в плен итальянца. Он добровольно воевал на стороне захватчиков.
Об этом сообщило командование Десантно-штурмовых войск.
Пленного зовут Джанни Ченни, ему 51 год, он уроженец Неаполя, гражданин Итальянской Республики.
Его нашли вместе с группой российских военных при выполнении боевого задания украинскими десантниками. Часть оккупантов уничтожили, остальные, включая Ченни, сдались в плен.
По данным ДШВ, до войны пленный работал в ресторане в российском городе Самара, а контракт подписал в ноябре 2024 года.
"Он оставил дома жену и двоих детей. По всей видимости, он стал очередной жертвой российской пропаганды", — отметили военные.
Напомним, два десантника из штурмовой группы 79-й ОДШБр взяли в плен 14 оккупантов на Донецком направлении.
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