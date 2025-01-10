Десантники взяли в плен итальянского пиццайоло, воевавшего на стороне РФ: подробности

Наши бойцы продолжают добросовестно защищать страну и уничтожать врага.

Вблизи Купянска взяли в плен итальянца. Он добровольно воевал на стороне захватчиков.

Об этом сообщило командование Десантно-штурмовых войск.

Пленного зовут Джанни Ченни, ему 51 год, он уроженец Неаполя, гражданин Итальянской Республики.

Его нашли вместе с группой российских военных при выполнении боевого задания украинскими десантниками. Часть оккупантов уничтожили, остальные, включая Ченни, сдались в плен.

По данным ДШВ, до войны пленный работал в ресторане в российском городе Самара, а контракт подписал в ноябре 2024 года.

"Он оставил дома жену и двоих детей. По всей видимости, он стал очередной жертвой российской пропаганды", — отметили военные.

Пленный итальянец

Напомним, два десантника из штурмовой группы 79-й ОДШБр взяли в плен 14 оккупантов на Донецком направлении.

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