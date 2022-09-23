Деспотическая мобилизация в России приведет к росту недоверия к власти — ISW

Намерения российских властей провести мобилизацию вряд ли обеспечат появление в российской армии боеспособных и эффективных военных.

Однако приведет к росту недоверия к руководству страны.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Деспотичный подход Кремля к частичной мобилизации может успешно удовлетворить внутреннюю квоту по мобилизованному персоналу, но вряд ли приведет к появлению эффективных солдат и вызывает значительную негативную реакцию внутри страны", — говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что власти РФ уже нарушили обещание мобилизовывать только тех россиян, у которых есть опыт военной службы.

"Российские власти под надуманными предлогами насильно вербуют российских граждан для участия в боевых действиях в Украине, нарушая обещание Кремля набирать только тех, кто имеет военный опыт. Российские власти также демонстративно мобилизуют персонал (например, протестующих), который вступит в войну в Украине с ужасным моральным духом", — добавляют они.

Напомним, 21 сентября во время утреннего обращения к народу президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации по всей стране. Под мобилизацию, согласно заявлению российского диктатора, попадут военные в запасе, имеющие военные специальности и боевой опыт.

Вечеру того же дня стало известно об обмене пленными на территории нескольких стран: Польши, Турции, Саудовской Аравии и границе между Украиной и РФ. 200 украинских героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 оккупантов.

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