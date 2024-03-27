Десять операций за два года: украинские врачи спасли бойцу ногу от ампутации

Врачам Ивано-Франковска удалось спасти не только жизнь военнослужащего, но полностью восстановить его ногу.

Петр Яблинчук был первым военным, попавшим на лечение к медикам Ивано-Франковска с боевым ранением. Хирургам понадобилось около двух лет и десяток оперативных вмешательств, чтобы спасти его ногу от ампутации.

Об этом рассказали в Центральной городской клинической больнице Ивано-Франковска.

Петр попал в больницу в самом начале войны, 13 марта 2022 года.

"На передовой во время полномасштабной войны я был всего три дня и получил ранения в г. Малин в Житомирской области. Нас тогда накрыло прилетом авиации. Сейчас война очень тяжелая. Я пошел добровольцем, потому что имел боевой опыт, ведь до того я три года служил в АТО. Тогда в 2014-2017 это была легкая прогулка", – рассказал военный.

У бойца была тяжелая минно-взрывная травма левой ноги со значительной площадью повреждения мягких тканей.

"Задняя поверхность бедра, колена и голени были полностью без кожи и мышц. Поскольку артерия не была повреждена, основной целью врачей было сохранить конечность", – рассказал заведующий отделением травматологии, ортопедии и реконструктивной и пластической хирургии Степан Зелик.

Травму осложняла инфекция и значительное количество отмерших тканей, которые невозможно было удалить одним разом. К тому же уничтоженную кожу приходилось тоже пересаживать лоскут за лоскутом.

"В начале войны лечить наших военных было очень сложно. Ранения у них очень тяжелые и отличаются от обычных травм у гражданских. Мы теоретические знания об этом имели, но на практике получили новые навыки", – рассказал Степан Зелик.

Через два года врачи в отделении травматологии, ортопедии и реконструктивной и пластической хирургии получили огромный опыт и провели более 400 операций для раненых военных.

В настоящее время лечение Петра Яблинчука завершено и нога пациента спасена. В конце марта 2024 года его наконец выписали из больницы.

Напомним, правительство Украины приняло решение, по которому время пребывания украинских военных на лечении за границей будет составлять не более 12 месяцев.

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