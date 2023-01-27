Зеленский назвал количество танков, которые нужны Украине для контрнаступления

Украинский лидер отметил решающее значение количества танков и сроков, когда они могут быть доставлены в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность западным партнерам за намерения передать украинским вооруженным силам для противодействия российской агрессии тяжелую бронетехнику. В то же время украинский лидер отметил решающее значение количества танков и сроков, когда они могут быть доставлены в Украину.

Об этом он говорил в интервью Sky News, опубликованном Офисом президента.

"Нам сейчас нужно 300-500 танков… Танки нужны для наступательных действий на нашей земле. Бронированная техника нужна, чтобы защитить наших людей", — подчеркнул украинский президент.

Зеленский отметил, что танки должны поступать в Украину с наименьшим разрывом во времени между принятым решением об их предоставлении и поставках.

"Количество танков и срок, когда они до нас могут доехать, играют неотъемлемую и сверхважную роль", — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что существует уже много решений по предоставлению Украине разного оружия, но "оно до сих пор не доехало".

"Бывает, что это оружие едет месяцами. Я не говорю, что в этом кто-то виноват, просто говорю, что облегчение наступает тогда, когда то, что партнеры дают, начинает работать на защиту нашей армии… Пять, восемь, десять танков не решают вопросы на поле боя. Это не политика — это о конкретных результатах на поле боя", — добавил президент.

Зеленский считает, что американские танки Abrams могут прибыть в Украину слишком поздно.

"Я не знаю реальной ситуации на эту минуту, когда они должны быть, когда Америка даст нам Abrams. И я не знаю реально, когда именно прибудут танки из Европы", — отметил украинский лидер.

В этом контексте он напомнил о танках, по которым президент Франции Эммануэль Макрон принял это решение две недели назад.

"Эмоционально это было очень положительно для меня. Но у меня как у президента Украины во время войны нет двух недель", — констатировал Зеленский.

Великобритания планирует передать Украине танки Challenger в конце марта 2023 года. До этого времени планируется подготовить украинские экипажи для этой бронетехники.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что танки Leopard 2 из Германии могут быть доставлены в Украину примерно через три месяца.

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