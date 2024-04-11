Десять ударов по Харькову: власти сообщили о последствиях очередной вражеской атаки

В городе фиксируют перебои со светом.

В ночь на 11 апреля российские оккупанты нанесли не менее десяти ударов по Харькову. Информации о пострадавших или погибших пока нет.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты нанесли, по меньшей мере, 10 ударов по критической инфраструктуре города Харькова и области", — написал Синегубов.

Он уточнил, что данные обновляются, но информация о пострадавших пока не поступала.

Синегубов также сообщил, что из-за вражеской атаки в Харькове фиксируют перебои с электроснабжением.

Игорь Терехов сообщил также, что из-за обстрелов метро в Харькове не будет работать.

"Метро в ближайшие часы не будет работать, поэтому выстраивайте свои маршруты исходя из этого", — написал Терехов.

Ранее стало известно, что российские захватчики в ночь на 11 апреля совершили очередной массированный ракетный обстрел. В Воздушных силах сообщили, что враг совершил пуски 8 ракет "Кинжал" с самолетов МиГ-31К.

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