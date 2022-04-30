Десятками неразорванных снарядов кафиры засеяли немало деревень в Запорожье

Десятки боеприпасов ежедневно обезвреживают саперы на Запорожье, потому что россияне готовят прямо по городам и селам, несмотря на то, что там нет ни одного военного объекта.

Часть ракет не разрывается – из-за эмбарго рашисты вынуждены использовать чипы и процессоры еще 70 лет, так что смертельные подарки засевают огороды, говорится в ТСН.

В Веселянкке боеприпасов просто невероятное количество, потому что село подвергается обстрелам чуть ли не с первой недели войны. Дома, больница и даже церковь с памятником неизвестному солдату для россиян никакой ценности не имеют.

«Выстрел оттуда был. Тут же хлопок над над нами…Я думал, вертолет падает, ну, звук такой. Отошел метров 10 и упало», — показывает мужчина ракету на своем дворе.

Также читайте Бригада электриков в Киевской области случайно обнаружила братскую могилу

Если бы ракета сработала, тысячи обломков разбили бы здесь все – на километр от места взрыва, но даже сейчас это может произойти в любой момент. Так саперы несут снаряд как можно дальше, а техника копает для него «могилу».

Почему российские ракеты так часто не срабатывают, саперы объясняют, что процессоры и платы 50-летней давности купить современные из-за санкций рашисты уже не в состоянии. Не обходится и без обычного русского разгильдяйства. «Ну, не сработал вышибочный заряд, который в ракете и не раскрылся в воздухе. То есть, возможно, какая-то неисправность была в ней. Возможно, отсырел порох, который был в вышибном заряде», — говорят саперы.

Взрыв от уничтожения снаряда содрогает землю даже в сотне метров отсюда. А буквально в 200 метрах – новая находка, прямо на огороде у возмущенного мужчины. «Видите сколько огорода, соток тридцать. Его же надо все привести в порядок, кукурузу сажать. Май месяц подходит, надо же сажать… А как же, она ведь там не будет лежать», — говорит фермер.

На Запорожье саперы обезвреживают десятки рашистских мин каждый день

Большинство таких находок, рассказывают пиротехники, пытаются взрывать на месте. Перевозить их на полигон – смертельно небезопасно. «Это современный боеприпас, и непонятно почему они не сдетонировали, в чем там проблема. Возможно, там накольный механизм – не хватило миллиметра, пол миллиметра – капсула-детонатора, чтобы он сработал», — говорят спасатели.

Только в Веселянке саперы обезвредили уже восемь ракет, осталось еще десять. И так – здесь везде. Из-за постоянных обстрелов эти ребята работают без выходных, которых очевидно еще долго не будет даже после победы.

Читайте также:

Путин может объявить всеобщую мобилизацию 9 мая, но на войну россияне не хотят – военный эксперт

Пряталась в коридоре: единственную жертву ракетного удара в Киеве помогли найти коллеги-журналисты

В Украину приехали нейрохирурги из США для сверхсложных операций