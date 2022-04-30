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Десятками неразорванных снарядов кафиры засеяли немало деревень в Запорожье

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Десятками неразорванных снарядов кафиры засеяли немало деревень в Запорожье

Десятки боеприпасов ежедневно обезвреживают саперы на Запорожье, потому что россияне готовят прямо по городам и селам, несмотря на то, что там нет ни одного военного объекта.

Часть ракет не разрывается – из-за эмбарго рашисты вынуждены использовать чипы и процессоры еще 70 лет, так что смертельные подарки засевают огороды, говорится в ТСН.

В Веселянкке боеприпасов просто невероятное количество, потому что село подвергается обстрелам чуть ли не с первой недели войны. Дома, больница и даже церковь с памятником неизвестному солдату для россиян никакой ценности не имеют.

«Выстрел оттуда был. Тут же хлопок над над нами…Я думал, вертолет падает, ну, звук такой. Отошел метров 10 и упало», — показывает мужчина ракету на своем дворе.

Если бы ракета сработала, тысячи обломков разбили бы здесь все – на километр от места взрыва, но даже сейчас это может произойти в любой момент. Так саперы несут снаряд как можно дальше, а техника копает для него «могилу».

Почему российские ракеты так часто не срабатывают, саперы объясняют, что процессоры и платы 50-летней давности купить современные из-за санкций рашисты уже не в состоянии. Не обходится и без обычного русского разгильдяйства. «Ну, не сработал вышибочный заряд, который в ракете и не раскрылся в воздухе. То есть, возможно, какая-то неисправность была в ней. Возможно, отсырел порох, который был в вышибном заряде», — говорят саперы.

Взрыв от уничтожения снаряда содрогает землю даже в сотне метров отсюда. А буквально в 200 метрах – новая находка, прямо на огороде у возмущенного мужчины. «Видите сколько огорода, соток тридцать. Его же надо все привести в порядок, кукурузу сажать. Май месяц подходит, надо же сажать… А как же, она ведь там не будет лежать», — говорит фермер.

На Запорожье саперы обезвреживают десятки рашистских мин каждый день

На Запорожье саперы обезвреживают десятки рашистских мин каждый день

Большинство таких находок, рассказывают пиротехники, пытаются взрывать на месте. Перевозить их на полигон – смертельно небезопасно. «Это современный боеприпас, и непонятно почему они не сдетонировали, в чем там проблема. Возможно, там накольный механизм – не хватило миллиметра, пол миллиметра – капсула-детонатора, чтобы он сработал», — говорят спасатели.

Только в Веселянке саперы обезвредили уже восемь ракет, осталось еще десять. И так – здесь везде. Из-за постоянных обстрелов эти ребята работают без выходных, которых очевидно еще долго не будет даже после победы.

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