Десятки авиабомб и фосфорные снаряды: бойцы 3 ОШБр о непрерывных атаках на коксохим в Авдеевке (видео)

Российская оккупационная армия беспощадно обстреливает территорию Авдеевского коксохимического завода. Захватчики штурмуют предприятие в Авдеевке с земли и атакуют с воздуха и днем, и ночью.

Видео обнародовала пресс-служба Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ.

"Авдеевка. Коксохимический завод. По 60 авиационных бомб днем и ночью. Вражеские обстрелы из артиллерии и РСЗО. Непрерывные штурмы на бронированной технике и нашествия пехоты противника", — говорится в сообщении.

Бойцы 3 ОШБр подчеркивают, что оккупационные войска используют фосфорные снаряды. От них занимаются цистерны с мазутом. Как следствие – ядовитый смог распространяется всей территорией завода.

"По состоянию на данный момент это — новый "дом" Третьей штурмовой бригады. Ничего не напоминает? Но наши подразделения продолжают достойно противостоять противнику, ведут оборону и наносят врагу рекордные потери", — отмечают в пресс-службе бригады.

Авдеевка. Коксохимический завод.

Напомним, военные 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко сообщили, что их бойцы в бесчеловечных условиях обороняют Авдеевку. Россия бросает на Авдеевское направление колоссальные силы – речь идет и об личном составе, и о вооружении.

Кроме того, недавно одну из лучших бригад ВСУ – Третью отдельную штурмовую срочно перебросили в Авдеевку. Бригада подтвердила, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск на этом участке фронта.

Читайте также: