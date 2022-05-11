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"Десятки авианалетов и обстрелов каждый час": в Сети показали кадры над мариупольской "Азовсталью"

"Десятки авианалетов и обстрелов каждый час": в Сети показали кадры над мариупольской "Азовсталью"

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"Десятки авианалетов и обстрелов каждый час": в Сети показали кадры над мариупольской "Азовсталью"

Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

Завод "Азовсталь" превратился в настоящий ад на земле, но наши военные до сих пор отбивают атаки врага.

В Сети появилось видео с высоты птичьего полета над мариупольской "Азовсталью", где героически удерживают оборону украинские защитники.

Ролик опубликовал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

На кадрах видны последствия авианалетов. Над заводом стоит столб черного дыма, виднеющийся на весь город.

"Десятки авианалетов. Десятки обстрелов. Каждый час", — отметил Андрющенко.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что Россия не дает согласия на любой из вариантов эвакуации военных из "Азовстали".

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