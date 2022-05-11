"Десятки авианалетов и обстрелов каждый час": в Сети показали кадры над мариупольской "Азовсталью"

Завод "Азовсталь" превратился в настоящий ад на земле, но наши военные до сих пор отбивают атаки врага.
В Сети появилось видео с высоты птичьего полета над мариупольской "Азовсталью", где героически удерживают оборону украинские защитники.
Ролик опубликовал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
На кадрах видны последствия авианалетов. Над заводом стоит столб черного дыма, виднеющийся на весь город.
"Десятки авианалетов. Десятки обстрелов. Каждый час", — отметил Андрющенко.
Ранее Владимир Зеленский рассказал, что Россия не дает согласия на любой из вариантов эвакуации военных из "Азовстали".
Читайте также:
- Сотни раненых: "Азов" показал ужасные кадры, в каких условиях живут украинские защитники в Мариуполе (фото 18+)
- Оккупанты проводят штурмовые действия в районе "Азовстали" — Генштаб
- На "Азовстали" находятся более тысячи военных, из них много раненых — Верещук