"Десятки авианалетов и обстрелов каждый час": в Сети показали кадры над мариупольской "Азовсталью"

Завод "Азовсталь" превратился в настоящий ад на земле, но наши военные до сих пор отбивают атаки врага.

В Сети появилось видео с высоты птичьего полета над мариупольской "Азовсталью", где героически удерживают оборону украинские защитники.

Ролик опубликовал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

На кадрах видны последствия авианалетов. Над заводом стоит столб черного дыма, виднеющийся на весь город.

"Десятки авианалетов. Десятки обстрелов. Каждый час", — отметил Андрющенко.