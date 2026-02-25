Десятки дронов за два дня: РФ целенаправленно бьет по газовой инфраструктуре Украины

Россия атаковала нефтегазовую инфраструктуру / © НАК "Нафтогаз Украины"

Реклама

Российские войска продолжают целенаправленно атаковать объекты Группы "Нафтогаз". В течение двух дней враг непрерывно бьет по газохранилищам и производственным мощностям в Харьковской и Черниговской областях, применив около 60 ударных дронов.

В компании сообщили, что в результате атак зафиксировано разрушение. Окончательные масштабы повреждений будут устанавливаться после стабилизации ситуации безопасности.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий отметил, что специалисты вместе с подразделениями ГСЧС начнут оценку последствий и ликвидацию разрушений сразу после отбоя воздушной тревоги.

Реклама

По его словам, работы по реагированию и восстановлению объектов будут проведены в максимально сжатые сроки.

Кремль изменяет тактику ударов

Параллельно российская армия расширяет перечень целей атак по Украине. В ночь на 22 февраля оккупанты совершили один из самых масштабных комбинированных ударов в последнее время, применив 347 дронов и ракеты.

В этот раз под прицелом оказались не только объекты энергетики, но и логистическая инфраструктура, в частности, железнодорожные узлы и системы водоснабжения.

Эксперты считают, что Москва пытается усложнить поставки и повседневную жизнь украинцев. По словам бывшего командующего Аэромобильными войсками ВСУ Ивана Якубца, враг может все чаще бить по критической инфраструктуре, обеспечивающей население водой, чтобы спровоцировать гуманитарный кризис.

Реклама

Удары по газодобывающей инфраструктуре — последние новости

В течение суток 24 февраля российские войска осуществляли очередную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины. В этот раз под удар дронов попал один из производственных объектов в Харьковской области.

По предварительным данным, зафиксированы повреждения, работу объекта пришлось приостановить.

Ночью против 20 февраля российские войска также нанесли удар беспилотникам по объектам нефтегазовой инфраструктуры в Полтавской области. В результате атаки возник пожар и зафиксировано разрушение.

Напомним, ночью против 8 февраля Россия также атаковала объекты "Нафтогаза" в Полтавской области. Случилось попадание дронов. Активы и оборудование подверглись разрушениям. Однако обошлось без пострадавших.