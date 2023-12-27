Десятки лет: когда Россия сможет заменить уничтоженный ВСУ корабль "Новочеркасск"

Россия имеет возможность производить большие десантные корабли обновленного проекта стоимостью 300 миллионов долларов. Однако на строительство судна нужно время – восстановить утраченные корабли они смогут только к 2036 году.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал главный редактор Defence Express Олег Катков.

По его словам, стоимость уничтоженного украинскими военными десантного корабля "Новочеркасск" составляет 85 миллионов долларов. Однако это цена за судно, поставленное на воду еще в 1987 году.

"Такая калькуляция стоимости, возможно, действительно имеет под собой основание, но в вопросе вооружения правильнее считать цену замены", — подчеркнул главный редактор Defence Express.

Он отмечает, что у России есть возможность производства крупных десертных кораблей обновленного проекта, в частности — на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде.

Например, корабль "Петр Моргунов" обошелся РФ в 280 миллионов долларов, учитывая инфляцию.

“В случае обновленной версии, которая больше, то речь точно будет идти о более чем 300 миллионах долларов за один корабль, но кроме стоимости необходимо еще и считать время, потому что время также достаточно значительный ресурс. Если учитывая, что это уже третий крупный десантный корабль, уничтоженный Вооруженными Силами Украины в Черном и Азовском морях, то это значит, что еще два следующих будут переданы заказчику не ранее 2035-2036 годов”, — подчеркнул Олег Катков.

Напомним, что потеря российскими захватчиками крупного десантного корабля (ВДК) "Новочеркасск" существенно повлияет на способность проводить высадки десанта.

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