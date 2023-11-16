Десятки лет: печальный прогноз нардепа о продолжительности войны – к чему нужно готовиться

По словам Романа Костенко, война приобретает глобальный характер и никто не знает, когда она может закончиться.

У России достаточно ресурсов, поэтому война может длиться даже десятки лет.

Об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке, ветеран АТО Роман Костенко в эфире телемарафона.

"Никто не знает, когда эта война закончится... Если мы говорим о военном измерении, она может длиться десятками лет. Потому что у России достаточно ресурсов. У ее сателлитов, которые ей помогают напрямую или завуалировано, тоже хватает этого ресурса. Война приобретает такой глобальный характер, много становится участников – кто-то косвенный участник, но кто-то имеет выгоду из этого", – отмечает нардеп.

По его мнению, с политической точки зрения, война может закончиться даже и завтра, например, если вдруг в России примут решение вывести войска.

Тем не менее, Костенко призывает украинцев настраиваться на то, что война будет еще не один год.

"И эти ресурсы должны обеспечивать мы, максимально извлекать из своей страны, что мы можем. Это и налаживание оборонно-промышленного комплекса собственного производства, потому что не хватает того, что есть. И более тесно взаимодействовать с нашими действующими союзниками и партнерами, и искать новых, в том числе, и среди тех, кто сейчас симпатизирует России, потому что как раз они имеют это постсоветское вооружение, которое нужно нам, потому что оно уже исчерпано у наших союзников… А самыми только натовскими образцами, мы уже увидели, (воевать) очень сложно", – подытожил нардеп.

Раньше ТСН. ua выяснял, насколько затянется война с Россией, что говорят об этом в Украине и мире.

В частности, начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов предупредил, что война может продолжаться еще долго.

Напомним, в издании The Economist была опубликована статья, что война России против Украины может затянуться еще на пять лет. Об этом якобы говорят западные чиновники.

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