Десятки мобилизованных россиян погибли в Новой Каховке, их родственникам ничего не объясняют, — аналитики

В военкомате сказали только: "Извините, так получилось".

Ракетный удар по Макеевке, который произошел 1 января 2023 года, был не единственным ударом, повлекшим массовую гибель мобилизованных оккупантов.

Об этом стало известно аналитическому изданию The Insider в ходе расследования гибели российских призывников.

The Insider обнаружил, что 24 октября в районе Новой Каховки в Херсонской области жертвами аналогичного удара стали, по меньшей мере, несколько десятков мобилизованных. Особенно много погибших было из Волгоградской области — именно в волгоградских форумах и обратили внимание на странную аномалию: начиная с конца октября местные газеты начали публиковать по два-три некрологи о мобилизованных солдатах, и под всеми фотографиями стояла та же дата смерти — 24 октября 2022 года. .

О месте и обстоятельствах гибели в некрологах не сообщалось.

В ноябре в нескольких пабликах соцсетей РФ появилась информация о том, что 24 октября в Украине обстреляна колонна мобилизованных волгоградских, отправленных на фронт.

Местом гибели мобилизованных есть Новая Каховка.

YouTube-проект ROMB смог связаться с родственницей одного из погибших, подтвердившей, что волгоградцы попали колонной под обстрел в районе Каховской ГЭС.

Мать одного погибшего рассказала, что в военкомате ей вообще не дали никакой информации, сказав лишь: "Извините, так получилось".

"Ни в местной администрации, ни в думе на вопросы журналистов не ответили. На запросы ответа не получили. Глава городской думы Волгограда Владлен Колесников на многочисленные звонки корреспондентов не ответил. Председатель городского совета ветеранов Александр Струков заявил, что ему известно, что там произошло, однако за подробностями посоветовал обращаться в военкомат", — сообщает источник.

Добавим, что, по данным разведки Британии, РФ потеряла более 300 военных в результате удара Вооруженных сил Украины по Макеевке недалеко от Донецка.

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