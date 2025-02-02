Десятки офицеров они потеряли: подробности об ударе по командному пункту на Курщине от Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар ВСУ по командному пункту кафиров на Курщине, вероятно, по Рыльску. В то же время, по словам Зеленского, Северная Корея может направить еще около 20-25 тысяч. своих военнослужащих в РФ.

Об этом сказал Владимир Зеленский корреспондентам Associated Press.

"4 тысячи они точно потеряли, я не знаю их последние потери... Но то, что они потеряли боеспособность этого первого пакета северных корейцев, я их не могу назвать другими словами, ведь это пакет: они не знают, куда они едут и воюют против страны, где они никогда не были", — сказал Зеленский.

Президент Украины назвал удар по командному пункту окупантов на Курщине справедливой целью.

"У нас есть разная информация: 20-25 тысяч может быть. Или они приехали?.. Сейчас еще нет. Вчера была очень сильная операция наших военных ВСУ на Курском направлении. Они поразили их центральный командный пункт. Ключевых офицеров РФ и КНДР вчера они потеряли .. Это была наша военная цель. Был ракетный удар с нашей стороны.

Напомним, 31 января в Генштабе ВСУ сообщили, что ракетно-артиллерийские войска уничтожили российский командный пункт в Рильске. Этот удар стал частью украинской операции, направленной на уничтожение командных пунктов РФ и лишение вражеских войск эффективного управления в Курской области.

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