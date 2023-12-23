Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Десятки ПВО: как оккупанты защищают Крымский мост – фото, координаты

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
435
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Десятки ПВО: как оккупанты защищают Крымский мост – фото, координаты

ПВО в Крыму для защиты Крымского моста / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Оккупанты разместили ПВО посреди Керченского пролива.

В Крыму партизаны движения "АТЕШ" зафиксировали расположение противовоздушной обороны оккупантов на острове Тузла (остров посреди Керченского пролива – ред.).

Об этом "АТЕШ" сообщил в Telegram.

"В результате многодневной разведки нам удалось обнаружить точное месторасположение десятков комплексов ПВО по периметру острова Тузла и у въезда на Керченский мост. Координаты нескольких систем: 45.3179536; 36.4921856; 45.2627026; 46.3; 46.5; 472", — говорится в сообщении.

ПВО в Крыму для защиты Крымского моста / ©
ПВО в Крыму для защиты Крымского моста
ПВО в Крыму для защиты Крымского моста / ©
ПВО в Крыму для защиты Крымского моста
ПВО в Крыму для защиты Крымского моста / ©
ПВО в Крыму для защиты Крымского моста
ПВО в Крыму для защиты Крымского моста / ©
ПВО в Крыму для защиты Крымского моста
Координаты ПВО окупантов в Крыму / ©
Координаты ПВО окупантов в Крыму

Как добавили партизаны, оккупанты пытаются замаскировать пусковые установки и радары, ограничить к ним доступ с помощью военных патрулей. Однако агентам "АТЕШ" удается получать ценную информацию, в частности, благодаря "глазам" внутри России.

Напомним, оккупанты утром 23 декабря перекрыли Крымский мост и заявили о работе ПВО.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
435
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация