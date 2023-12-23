Десятки ПВО: как оккупанты защищают Крымский мост – фото, координаты

В Крыму партизаны движения "АТЕШ" зафиксировали расположение противовоздушной обороны оккупантов на острове Тузла (остров посреди Керченского пролива – ред.).

Об этом "АТЕШ" сообщил в Telegram.

"В результате многодневной разведки нам удалось обнаружить точное месторасположение десятков комплексов ПВО по периметру острова Тузла и у въезда на Керченский мост. Координаты нескольких систем: 45.3179536; 36.4921856; 45.2627026; 46.3; 46.5; 472", — говорится в сообщении.

ПВО в Крыму для защиты Крымского моста

ПВО в Крыму для защиты Крымского моста

ПВО в Крыму для защиты Крымского моста

ПВО в Крыму для защиты Крымского моста

Координаты ПВО окупантов в Крыму

Как добавили партизаны, оккупанты пытаются замаскировать пусковые установки и радары, ограничить к ним доступ с помощью военных патрулей. Однако агентам "АТЕШ" удается получать ценную информацию, в частности, благодаря "глазам" внутри России.

Напомним, оккупанты утром 23 декабря перекрыли Крымский мост и заявили о работе ПВО.

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