"Десятки российских атак каждый день": Зеленский рассказал о самых жестоких боях на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский после прошедшего в среду, 2 ноября, заседания Ставки верховного главнокомандующего рассказал некоторые подробности повестки дня.

Об этом он говорил во время традиционного вечернего обращения.

“Повестка дня Ставки достаточно очевидна. Это ситуация на передовой, в частности в Донецкой области, где продолжаются самые жесткие бои”, — отметил президент.

За стойкость при отражении атак врага в Донецкой области Владимир Зеленский особо отметил бойцов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады и 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

“Там на днях особенно тяжело – десятки российских атак каждый день. Наши ребята стоят крепко и не сдают ни одного сантиметра. Это подлинный героизм. И я благодарю всех, кто защищает нашу Донетчину!” – сказал он.

Также, по словам украинского лидера, на Ставке рассмотрели ситуацию и по другим направлениям: в Харьковской и Луганской областях, на юге страны и на ее границах.

"Повсюду укрепляем позиции и работаем на ключевую цель — полное освобождение всей украинской земли", — заверил президент.

Напомним, во время заседания Ставки верховного главнокомандующего также обсуждалось возобновление объектов энергетики после атак России.

Читайте также: