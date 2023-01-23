"Десятки тысяч плохо оснащенных, необученных мобилизованных": в США сообщили, кем россияне "забрасывают" район Бахмута

В настоящее время город Бахмут остается одной из главных горячих точек на фронте.

Россия отправляет десятки тысяч мобилизованных военных для укрепления своих позиций в Украину в районе Бахмута.

Об этом заявил высокопоставленный военный чиновник в Пентагоне, на которого сослался журналист американского издания Foreign Policy Джек Детч.

"Войска РФ бросают на фронт в районе Бахмута десятки тысяч плохо оснащенных и необученных солдат", — написал репортер в Twitter.

В Донецкой области ВСУ существенно проредили ряды "вагнеровцев", однако враг подтянул новые силы. Об этом сообщил командир батальона "Свобода", майор Нацгвардии Петр Кузик. По его словам, некоторые из западных экспертов недооценивают ВСУ и переоценивают потенциал оккупантов.

На Донбассе враг атакует ВСУ сразу по нескольким направлениям. В то же время город Бахмут остается одной из главных горячих точек на фронте.

Ранее глава Украины заявил, что на Донбассе продолжаются ожесточенные бои, в том числе и за Бахмут и Соледар.

Также стало известно, что российское командование, в частности, Герасимов, из-за конфликта с владельцем ЧВК "Вагнер" Пригожиным уменьшило поддержку отрядов наемников в Донецкой области.

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