Десятки тысяч тонн: оккупанты дальше вывозят из Херсонской области в Крым зерновые и овощи

Российские оккупанты вывозят из оккупированной Херсонской области десятки тысяч тонн зерновых культур и овощей в оккупированный Крым.
Речь идет не только о грабительски отобранной продукции у фермеров Херсонской области.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута на брифинге 27 мая.
"Это тысячи тонн. Десятки тысяч тонн зерновых, овощей – все то, что производит Херсонщина", – сказал глава ОВА.
По его словам, речь идет не только о грабительски отобранной продукции у фермеров, но и о той, которая при сотрудничестве некоторых местных производителей с оккупантами продается на полуостров.
"Из-за связей многие аграрии продают эту продукцию за наличные деньги на территорию временно оккупированного Крыма", — уточнил Лагута.
Напомним, накануне в ООН предупредили, что в мире осталось запасов пшеницы на складах на около 10 недель из-за войны в Украине и запрета Индией на экспорт пшеницы.
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