Десятки видео казни украинских военных: в Офисе омбудсмена раскрыли цель российских палачей

Офис омбудсмена за последние девять месяцев получил десятки видео с публичными казнями украинских военных российскими оккупантами.

Офис омбудсмена за девять месяцев войны получил десятки видео с публичными казнями украинских военных российской армией.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Это отрезание головы, отрезание половых органов, отрезание ушей, носа, конечностей, фаланг на руках. Некоторых из российских солдат-исполнителей этих казней удалось верифицировать. И я знаю, что один человек понес наказание — он погиб во время боевого столкновения с украинскими войсками ", – рассказал Дмитрий Лубинец.

По его словам, РФ специально распространяет подобные видео. В первую очередь, им это нужно, чтобы "поддерживать градус антиукраинской истерии" внутри российского общества.

Кроме того, россияне пытаются убедить свое же войско не сдаваться в плен ВСУ, поскольку "их там будут убивать". Но чтобы запугать непосредственно украинских военных, которые готовят к контрнаступлению.

Напомним, что заместитель министра юстиции Валерия Коломиец рассказала, что причастных к жуткой казни воина ВСУ ожидает суд.

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