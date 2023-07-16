Десятки военных РФ получили приговоры в украинских судах – Генпрокуратура

В Украине задокументировано более 95 тысяч военных преступлений, совершенных оккупантами.

Более 50 военных РФ получили приговоры в украинских судах, в частности благодаря поддержке международных партнеров.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

"Военные преступления массовые и разнообразные. Наибольшие вызовы именно при расследовании этих преступлений, поскольку мы имеем дело с большим числом. И на этом направлении у нас уже есть результаты", — заявил он.

В настоящее время задокументировано более 95 тысяч военных преступлений, совершенных оккупантами на территории Украины. 368 человек получили подозрение, в суд направлено 219 обвинительных актов. Осуждены на данный момент 53 человека.

Ранее мы сообщали, что в нидерландской Гааге открылся Международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины. В нем будут работать прокуроры из Украины, Евросоюза и США.