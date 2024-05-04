Детали ночной атаки РФ: где работала ПВО и сколько враждебных целей сбили

В ночь на 4 мая Россия вновь атаковала Украину ударными дронами и ракетами.

Враг выпустил 13 БпЛА типа "Shahed-131/136" и четыре зенитных управляемых ракет С-300 из Белгородской области РФ.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

"В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожены 13 ударных БПЛА в Харьковской и Днепропетровской областях", — отметил он.

Напомним, в ночь на 4 мая российские войска атаковали Харьков ударными дронами. В результате удара пострадали четыре человека.

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