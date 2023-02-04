Детей из оккупированной Луганской области хотят вывезти на "курорты" Карелии

Председатель законодательного собрания российской Республики Карелия Элисан Шандалович посетил оккупированную часть Луганской области и предложил "отдых" и "оздоровление" местных детей на "прекрасных курортах" в полярных широтах Российской Федерации.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Такое предложение карельских чиновник сделал во время встречи с председателем так называемого "народного совета" на ТОТ Луганской области Денисом Мирошниченко.

"Учитывая то, каким образом россияне "отдыхают" в полярных широтах, это отнюдь не способствует оздоровлению", — отметили в сообщении.

В ЦНС подчеркнули, что частые поездки руководителей разных регионов РФ с намерениями "выторговать" себе определенное количество детей под завуалированными поводами "оздоровления", "отдыха" и "культурного обмена" имеют, с одной стороны, сугубо практическую цель — списание бюджетных средств на эти мероприятия. Кроме того, все чаще появляются свидетельства похищения несовершеннолетних во время таких поездок криминальными элементами, которые причастны к торговле людьми.

Центр национального сопротивления призывает жителей оккупированных территорий ни в коем случае не направлять своих детей на какие-либо поездки, организованные оккупационными администрациями.

Напомним, украинских детей с оккупированных территорий Украины усыновляют среди российских семей. В частности, об этой программе сообщили в управлении по делам семьи и детства субъекта России Краснодарского края.

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