Детей, которых случайно обнаружили в расстрелянной машине вблизи Купянска, взяли под опеку бабушки

В Харьковской области двоим малышам, которые уцелели во время расстрела эвакуационной колонны, нашли опекунов. Полулетний Миша и 5-летняя Полинка теперь живут с бабушками, говорится в ТСН.

25 сентября родители пытались вывезти детей из-под обстрелов из Купянска, и по дороге их расстреляли россияне, малыши осиротели. Тогда погибли 24 человека.

"Они 8 дней сидели в подвале. Просто уже сил не было терпеть и уехали", – рассказывает бабушка малыша Елена.

После освобождения Купянск беспощадно бомбили оккупанты. Сын Елены вместе с женой и малышом решил бежать от обстрелов эвакуационной колонной. Ехали вместе с другими в газели, когда оккупанты почти вплотную обстреляли людей из БТР. Женщина до сих пор не может поверить, что сына уже нет и все время со слезами просматривает его детские фотографии.

Мише всего полтора года, но мальчик не капризный, говорит бабушка. Он уже понемногу разговаривает, впрочем, чаще всего произносит слово «бах». "Сначала он говорил "бах" и убегал", — рассказывает женщина.

В расстрелянной колонне предварительно выжили двое детей. Миши и пятилетнюю Полинку через день в выгоревшей "Газели" нашли люди. Они проезжали мимо и услышали детский плач.

Девочка сейчас тоже живет с бабушкой. “Ехали мимо автомобиля. И там детей было двое. Да, Полиночка? Миша и Полинка. И ранены там. Полинка говорит, там были ранены. Забрали их. Два или три человека”, — рассказывает бабушка Полинки Людмила.

Людмила 25 сентября потеряла сына, впрочем узнала об этом только через неделю. О расстрелянной колонне стало известно только 30 сентября, ведь эта территория была серой зоной, куда правоохранители не могли добраться. На месте уже впоследствии обнаружили тела 24 человек, среди которых 13 детей и беременная. “У села Куриловка в конце сентября была расстреляна колонна гражданских, которая состояла из 6 транспортных средств, в которых были гражданские. Это и взрослые и дети, которые проводили эвакуацию в сторону села Песчаное и Сватово Луганской области”, — отмечает прокурор.

Тела погибших очень изуродованы, говорят правоохранители. В настоящее время специалисты проводят ДНК-экспертизы, чтобы установить личности всех погибших. По данным главы области, организовывал эвакуацию местный перевозчик. За место брал по 6 тысяч гривен. После расстрела его обнаружили мертвым. Правоохранители подозревают самосуд.

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