Детей нужно сжигать, а неугодных – расстреливать: Кулеба показал, как в РФ мечтают о геноциде украинцев

Российский пропагандист Антон Красовский заявляет, что всех украинцев, которые против оккупации Украины, нужно утопить, сжечь и расстрелять. На это руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба уже отреагировал и подчеркнул, что это агрессивное разжигание геноцида.

Об этом Дмитрий Кулеба написал в соцсетях.

Российский пропагандист Красовский и его гость в эфире на росТВ обсуждают, как нужно уничтожать украинских детей, которые в 80-е годы были против оккупации Украины.

"Этих детей нужно было топить в Тисине, прямо там, где "течет кача". Топить прямо там. Это — наш мир. Сказал что-то, что "москали оккупировали" Украину — сразу бросаешь в реку с бурным течением", — заявляет пропагандист.

На это гость российского пропагандиста предлагает использовать резки, как на Руси.

"Вот у них Карпаты. Карпаты — это противно. Там каждое здание называется "смерекова хата". И просто там — забивать и сжигать их", — заявил Красовский.

Пропагандист и его гость заявил, что "Украина должна исчезнуть с карты мира". На что его гость заявляет, что пусть "Украина останется, потому что много людей, которые не хотят жить в России".

"Ну тогда расстреляем", – сказал российский пропагандист.

Governments which still не banned RT должны watch this excerpt. Это what you side with if you allow RT to operate in your countries. Aggressive genocide incitement (буде почати цей особу на триль для него), который не имеет никакого отношения к freedom of speech. Ban RT worldwide! https://t.co/xJC371rqyg — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 23, 2022

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что на российском телевидении откровенно пропагандируют геноцид.

"Правительства, которые еще не запретили RT, должны просмотреть этот отрывок. Это то, на что вы относитесь, если позволяете RT работать в ваших странах. Агрессивное разжигание геноцида (за это будем судить этого человека), не имеющее ничего общего со свободой слова. Запретить RT во всем мире!", — написал Кулеба.

Геноцид в Украине и реакция мира

Российские военные после оккупации Украины устроили на этих территориях настоящий геноцид. Они убивают, пытают проукраинских граждан. Также зафиксированы частые случаи изнасилования. После деоккупации Бучи, Изюма, Лимана и других населенных пунктов ВСУ находят массовые захоронения.

Президент Польши Анджей Дуда также сравнил действия россиян по уничтожению урожая в Украине и блокированию экспорта зерна с Голодомором 1930-х годов.

Ранее Дмитрий Кулеба назвал геноцидом российские атаки по критически важной гражданской инфраструктуре Украины.

Старший советник Конгресса Пол Массаро сообщил, что в Конгресс США внесли законопроекты о признании России государством-спонсором терроризма и законопроект о признании действий России в Украине геноцидом.

Сенат Чехии уже признал преступления РФ в Украине геноцидом украинского народа. Канада официально признала преступления России против Украины геноцидом украинского народа. Латвия и Эстония приняли такие же решения.

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