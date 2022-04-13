"Детей забирают у родителей": Зеленский рассказал, что Россия принудительно вывезла 500 тыс. украинцев

Депортированных украинцев лишают документов. У них забирают телефоны.

Россия принудительно вывезла с Украины 500 тыс. человек. Их размещают в лагеря, детей принудительно забирают у родителей и отдают в российские семьи.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении в парламент Эстонии.

"Российские попытки захватить всю Украину после восьми лет войны на Донбассе вернули в реальность Европы то же, что пришлось пережить и вашему народу. Массовые депортации, фильтрационные лагеря, последовательные попытки уничтожить всех, кто поддерживает национальную идею. На сегодняшний день уже более 500 тысяч украинцев принудительно только представьте себе, сколько это! Это если бы оккупанты, извините за пример, взяли за цель вывезти весь Таллин. Целый город — он был, и его нет. Как треть всех ваших граждан. Депортированных украинцев лишают документов. У них забирают телефоны. Пытаются перевезти в отдаленные регионы Российской Федерации. Всячески препятствуют попыткам возвращения в Украину. Детей разводят с родителями и хотят направить на незаконное усыновление в российские семьи", — подчеркнул президент.

Напомним, в Кремле приняли решение продолжать войну , заявил глава Офиса президента Алексей Арестович.

Читайте также: