Дети мечтают увидеть солнце: "Азов" показал, как в подвалах завода живут мирные жители Мариуполя

Защитники Мариуполя показали подвалы "Азовстали", в которых уже почти два месяца живут мирные жители, укрываясь от постоянных бомбардировок города российскими войсками.

Соответствующее видео опубликовал полк "Азов", помогающий гражданским продуктам и лекарствам.

Так, на кадрах видно, что в подвале находится огромное количество детей, в том числе малышей и женщин. Большинство из них живут там уже почти два месяца, поскольку их дома были разрушены еще в первые дни обстрелов россиянами города.

Дети на видео говорят, что мечтают вернуться домой, вернуться живыми и увидеть родных, погулять на улице и увидеть солнце. Женщины просят зеленый коридор, поскольку жить в таких бесчеловечных условиях с детьми опасно для здоровья и жизни. У людей заканчиваются запасы воды, еды и лекарств.

В то же время, по утверждению российских пропагандистов и оккупантов, мирного населения на "Азовстали" то ли нет, то ли оно "удерживается националистами".

Стоит отметить, что город, который разрушен на 95%, находится в блокаде российских оккупантов с 1 марта, но взять его под контроль врагу не удается. Ранее стало известно, что в Мариуполе российские захватчики проводят "перепись населения", чтобы "почистить неблагонадежных".

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 59-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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